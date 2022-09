laregione : Mottarone: perizie depositate in tribunale a Verbania - Ticinonline : Incidente Mottarone, depositate le perizie #incidente #mottarone #perizie #depositate #tribunale #esperti… - SkyTG24 : Mottarone, perizie depositate in tribunale a Verbania -

Sky Tg24

Sono state depositate questa mattina in tribunale, a Verbania, lesull'incidente alla funivia del, precipitata il 23 maggio dello scorso anno causando la morte di 14 persone. Dopo quattro proroghe, gli esperti incaricati di determinare la cause ...Slittano intanto i depositi delleper capire le cause della tragedia della funivia delin cui il 23 maggio 2021 persero la vita 14 persone. Da quasi un anno gli esperti sono a ... Mottarone, perizie depositate in tribunale a Verbania Sono state depositate questa mattina in tribunale, a Verbania, le perizie sull'incidente alla funivia del Mottarone, precipitata il 23 maggio dello scorso anno causando la morte di 14 persone. (ANSA) ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...