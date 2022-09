Motomondiale GP Aragon | A Esparagaro | “Giornata positiva | veloci sia al mattino che al pomeriggio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il pilota dell’Aprila, Aleix Espargaro, ha parlato delle sue sensazioni dopo le libere del GP di. Queste le sue parole: “È stata unamalgrado un paio di errori, il primo perché ero fuori dalla traiettoria e ho preso la parte sporca di pista, nel secondo non stavo andando al limite ma purtroppo dopo non avevo più gomme nuove e di fatto ho perso la sessione. Ma sia alche alsiamo staticon le gomme da gara, anche nella FP2 stavo facendo un bel tempo. Certo sarebbe meglio non cadere mai ma stiamo spingendo forte cercando di dare il massimo, di esseree competitivi e il grip scarso non ci ha aiutato. Ma non è importante una scivolata in un turno di prove quello che conta davvero sarà finire la gara al top”. ...