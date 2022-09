MotoGP, Francesco Bagnaia-Fabio Quartararo: duello fin dalle prove libere ad Aragon! Marc Marquez, osservato speciale (Di venerdì 16 settembre 2022) Si comincia. Il 15° weekend del Mondiale 2022 di MotoGP ha inizio. Sulla pista di Aragon (Spagna) i centauri della top-class saranno molto impegnati per cercare di trovare nel più breve tempo possibile la quadra. La pista iberica è tra le più tecniche del calendario e richiederà un lavoro di affinamento particolare per raggiungere lo scopo. Dopo Misano, riprende il duello tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Pecco, reduce da quattro vittorie consecutive, ha accorciato in maniera incredibile il proprio ritardo in classifica generale dal francese: dai -91 del Sachsenring ai -30 attuali. L’alfiere della Yamaha dovrà assolutamente invertire il trend e per fare questo potrà disporre di un nuovo telaio. Come annunciato in conferenza stampa, la scuderia di Iwata ha provato negli ultimi ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Si comincia. Il 15° weekend del Mondiale 2022 diha inizio. Sulla pista di Aragon (Spagna) i centauri della top-class saranno molto impegnati per cercare di trovare nel più breve tempo possibile la quadra. La pista iberica è tra le più tecniche del calendario e richiederà un lavoro di affinamento particolare per raggiungere lo scopo. Dopo Misano, riprende iltra. Pecco, reduce da quattro vittorie consecutive, ha accorciato in maniera incredibile il proprio ritardo in classifica generale dal francese: dai -91 del Sachsenring ai -30 attuali. L’alfiere della Yamaha dovrà assolutamente invertire il trend e per fare questo potrà disporre di un nuovo telaio. Come annunciato in conferenza stampa, la scuderia di Iwata ha provato negli ultimi ...

