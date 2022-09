Morto Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia: stroncato da infarto a 59 anni (Di venerdì 16 settembre 2022) L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena , 59 anni, è Morto a Dubai . La causa del decesso, secondo quanto si è appreso, sarebbe da attribuire ad un infarto. La notizia, diffusasi nel pomeriggio ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) L'exdi, 59, èa Dubai . La causa del decesso, secondo quanto si è appreso, sarebbe da attribuire ad un. La notizia, diffusasi nel pomeriggio ...

