Morto Amedeo Matacena, aveva 59 anni. Ex deputato di Forza Italia, era latitante a Dubai dopo la condanna per concorso esterno

È Morto a Dubai Amedeo Matacena, l'ex parlamentare di Forza Italia latitante da quasi 10 anni negli Emirati Arabi. aveva 59 anni e, stando a quanto si apprende dai suoi legali, gli avvocati Enzo Caccavari, Marco Tullio Martino e Renato Vigna, l'ex deputato è stato stroncato da un infarto. I soccorsi sono stati inutili: Matacena è Morto subito dopo essere arrivato in ospedale. Da tempo viveva negli Emirati Arabi dopo che, nel 2012, era stato condannato in via definitiva per concorso esterno con la 'ndrangheta. Matacena, infatti, era stato coinvolto nel maxi-processo

