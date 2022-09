Morto a Dubai ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena (Di venerdì 16 settembre 2022) E' Morto a Dubai l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena. Aveva cinquantanove anni. Da quanto si è appreso è stato colpito da un infarto. Matacena viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 settembre 2022) E'l'exdi. Aveva cinquantanove anni. Da quanto si è appreso è stato colpito da un infarto.viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni ...

È morto Matacena, ex Forza Italia, latitante da dieci anni a Dubai per sottrarsi ad una condanna di tre anni per concorso… - Malore improvviso, stavolta il morto e' un ex pesce grosso: deceduto a Dubai l'ex deputato Amedeo Matacena. Era da…