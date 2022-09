l_honestly : RT @Marty_Loca80: L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 59 anni, è morto a Dubai. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dop… - Virus1979C : Morto a Dubai ex deputato di Forza Italia Amedeo #Matacena. Viveva negli Emirati arabi dopo condanna per concorso e… - Violetta_2021 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, 59 anni, è morto a Dubai. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni, dop… - MauSci : RT @malgradotutto: Morto a #Dubai l'ex deputato di #ForzaItalia Amedeo #Matacena. Viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere s… - PMurroccu : RT @andfranchini: È morto a Dubai Amedeo Matacena, ex deputato di Forza Italia - HuffPost Italia -

Fanpage.it

L'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena , 59 anni, è. La causa del decesso, secondo quanto si è appreso, sarebbe da attribuire ad un infarto. La notizia, diffusasi nel pomeriggio a Reggio Calabria, la città in cui Matacena aveva vissuto ...E'l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena. Aveva cinquantanove anni. Da quanto si è appreso è stato colpito da un infarto. Matacena viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dove ... Morto a Dubai l'ex deputato Amedeo Matacena Amedeo Matacena è morto a Dubai stroncato da un malore. Aveva 59 anni l’armatore ed ex deputato di Forza Italia che si trovava negli Emirati Arabi in stato di latitanza, dopo la condanna a tre anni di ...L'ex politico viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa ...