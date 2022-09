Morata Juve, il ritorno era possibile: perchè è saltato. Retroscena (Di venerdì 16 settembre 2022) Morata Juve, tutti i motivi del mancato ritorno dello spagnolo in bianconero: i Retroscena sul mercato Alvaro Morata era la prima scelta della Juventus per completare l’attacco bianconero. Gianluca Di Marzio ha rivelato i Retroscena del mancato ritorno dello spagnolo. IL Retroscena – «Prima ancora dell’arrivo di Milik e dell’idea Depay, prima ancora della suggestione Zaniolo e di qualsiasi altro attaccante valutato dal club bianconero, per rinforzare il reparto offensivo il primo nome in cima alla lista dei desideri della Juventus e di Max Allegri è stato Alvaro Morata. La Juve ha trattato con gli spagnoli il cartellino dell’attaccante, ma non si è riusciti a trovare un accordo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022), tutti i motivi del mancatodello spagnolo in bianconero: isul mercato Alvaroera la prima scelta dellantus per completare l’attacco bianconero. Gianluca Di Marzio ha rivelato idel mancatodello spagnolo. IL– «Prima ancora dell’arrivo di Milik e dell’idea Depay, prima ancora della suggestione Zaniolo e di qualsiasi altro attaccante valutato dal club bianconero, per rinforzare il reparto offensivo il primo nome in cima alla lista dei desideri dellantus e di Max Allegri è stato Alvaro. Laha trattato con gli spagnoli il cartellino dell’attaccante, ma non si è riusciti a trovare un accordo ...

