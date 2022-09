Monza-Juventus, si va verso il sold-out: grande entusiasmo per la sfida di domenica (Di venerdì 16 settembre 2022) U-Power Stadium verso il sold-out in vista di Monza-Juventus, match valevole per la settima giornata di campionato di Serie A con calcio di inizio alle 15.00 di domenica 18 settembre. Esauriti i settori Curva Sud, Tribuna Est Primo Livello, Tribuna Est Secondo Livello e Settore Ospiti, rimangono in vendita pochi tagliandi in Tribuna Ovest. Per quello che sarà anche l’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina della prima squadra e di fronte si troverà una Juventus a caccia di punti se non vuole sprofondare definitivamente in una crisi senza fine. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) U-Power Stadiumil-out in vista di, match valevole per la settima giornata di campionato di Serie A con calcio di inizio alle 15.00 di18 settembre. Esauriti i settori Curva Sud, Tribuna Est Primo Livello, Tribuna Est Secondo Livello e Settore Ospiti, rimangono in vendita pochi tagliandi in Tribuna Ovest. Per quello che sarà anche l’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina della prima squadra e di fronte si troverà unaa caccia di punti se non vuole sprofondare definitivamente in una crisi senza fine. SportFace.

