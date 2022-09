Montecitorio addio Ultimo giorno di scuola tra selfie, saluti e timori 'Speriamo di tornare...' (Di venerdì 16 settembre 2022) Con l'approvazione del decreto Aiuti Bis il commiato alla Camera. Il presidente Fico si emoziona: 'Un onore aver presieduto l'assemblea'. Ma c'è chi è cupo in volto: 'Il mio collegio è difficile, temo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Con l'approvazione del decreto Aiuti Bis il commiato alla Camera. Il presidente Fico si emoziona: 'Un onore aver presieduto l'assemblea'. Ma c'è chi è cupo in volto: 'Il mio collegio è difficile, temo ...

Gaiawinner07 : @renatobrunetta @Montecitorio addio , a mai piu rivederci - lombamar : @renatobrunetta @giudefilippi @Montecitorio Spiace deluderla e imbrattarle questo romantico addio, ma lei non ha se… - Parlamenteide : Ore 16:59 - L'addio di Fico a Montecitorio: per me un onore - Montecitorio : RT @F_DUva: Una grande donna, una straordinaria sovrana che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Addio, Elisabetta. A great woman… -