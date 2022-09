Monte Paschi | aumento capitale 2 | 5 miliardi approvato dall’Assemblea

ananassobasso : RT @fratotolo2: Approvata all'unanimità la relazione finale della Commissione d'inchiesta sulla morte di #DavidRossi, manager del Monte dei… - Nazione_Siena : Il Monte dei Paschi vota l’aumento di capitale Niente rinvii, partita da chiudere a novembre - patripatty5 : RT @fratotolo2: Approvata all'unanimità la relazione finale della Commissione d'inchiesta sulla morte di #DavidRossi, manager del Monte dei… - Eedaii : RT @fratotolo2: Approvata all'unanimità la relazione finale della Commissione d'inchiesta sulla morte di #DavidRossi, manager del Monte dei… - FrancoBonanno62 : RT @fratotolo2: Approvata all'unanimità la relazione finale della Commissione d'inchiesta sulla morte di #DavidRossi, manager del Monte dei… -

Via libera dell'assemblea deldeiall'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che il nuovo Ad Luigi Lovaglio vuole 'fare subito' e Piazza Affari applaude. In una seduta di Borsa nella quale i titoli bancari sono ...L'assemblea straordinaria degli azionisti deldeidi Siena ha deliberato di approvare l'aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo massimo di 2,5 miliardi di euro da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...In precedenza l'assise aveva approvato con maggioranze largamente superiori al 99% dei voti espressi anche l'abbattimento del capitale per perdite e il raggruppamento delle azioni.