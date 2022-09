Mondiali, arriva la sentenza della FIFA sull’Ecuador! (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Ecuador è finito nell’occhio del ciclone e di conseguenza sotto inchiesta per l’ineleggibilità di Byron David Castillo Segura, che ha partecipato a otto partite di qualificazione dell’Ecuador in vista di Qatar 2022. Nelle ultime ore è arrivata la sentenza della FIFA a riguardo. La commissione ha ritenuto che il calciatore è da ritenersi titolare della cittadinanza ecuadoriana, pertanto non c’è alcun motivo di sanzionare o squalificare la nazionale dal Mondiale. Ecuador sentenza FIFA La notizia della possibile squalifica dal mondiale della nazionale sud americana aveva fatto il giro del mondo. Nel nostro paese si parlava addirittura di un possibile ripescaggio della nazionale azzurra, visto il piazzamento nel ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Ecuador è finito nell’occhio del ciclone e di conseguenza sotto inchiesta per l’ineleggibilità di Byron David Castillo Segura, che ha partecipato a otto partite di qualificazione dell’Ecuador in vista di Qatar 2022. Nelle ultime ore èta laa riguardo. La commissione ha ritenuto che il calciatore è da ritenersi titolarecittadinanza ecuadoriana, pertanto non c’è alcun motivo di sanzionare o squalificare la nazionale dal Mondiale. EcuadorLa notiziapossibile squalifica dal mondialenazionale sud americana aveva fatto il giro del mondo. Nel nostro paese si parlava addirittura di un possibile ripescaggionazionale azzurra, visto il piazzamento nel ...

V94Valerio : RT @lostrispk: Avevamo mai vinto ori mondiali individuali nella ginnastica ritmica? No. Poi arriva Sofia Raffaelli e ne vince 2 in un'ora!… - xvlOG : RT @JonathanLazzar9: 5 anni fa #TaylorSwift distrugge le classifiche mondiali con Look What You Made Me Do. Record in ???? Disco Platino (+… - JonathanLazzar9 : 5 anni fa #TaylorSwift distrugge le classifiche mondiali con Look What You Made Me Do. Record in ???? Disco Platino… - Piergiulio58 : Sofia Raffaeli, i tre ori della nuova stella della ginnastica ritmica. Oro al al nastro, dopo quelli ottenuti con c… - maxgiocondo : @EdoardoMecca1 Fino alla pausa mondiali ci arriva di certo, poi si tirano le somme. Sapremmo già l’esito dei gironi… -