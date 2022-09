Moggi: “Il Napoli ha fatto un grandissimo colpo di mercato, ma nessuno ne parla” (Di venerdì 16 settembre 2022) Alessandro Moggi ha parlato di Milan-Napoli big match della prossima giornata di serie A e ha evidenziato l’importanza del mercato condotto da Giuntoli. Alessandro Moggi, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Moggi nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma ha parlato tra le altre cose anche del mercato del Napoli: “I valori di Milan e Napoli dicono che se la giocheranno fino alla fine, il Milan rappresenta ancora qualcosa in più dal punto di vista tecnico rispetto alle altre. I rossoneri hanno vinto lo scorso campionato meritatamente.Il Napoli ha fatto la miglior campagna acquisti degli ultimi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 settembre 2022) Alessandrohato di Milan-big match della prossima giornata di serie A e ha evidenziato l’importanza delcondotto da Giuntoli. Alessandro, operatore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC.nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma hato tra le altre cose anche deldel: “I valori di Milan edicono che se la giocheranno fino alla fine, il Milan rappresenta ancora qualcosa in più dal punto di vista tecnico rispetto alle altre. I rossoneri hanno vinto lo scorso campionato meritatamente.Ilhala miglior campagna acquisti degli ultimi ...

