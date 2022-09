Moggi: “Il Napoli ha fatto la miglior campagna acquisti degli ultimi anni'' (Di venerdì 16 settembre 2022) Moggi: “Per Simeone, come per tutti gli argentini, Napoli rappresenta un punto di arrivo” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Alessandro Moggi, operatore di mercato. Queste le sue parole: “I valori di Milan e Napoli dicono che se la giocheranno fino alla fine, il Milan rappresenta ancora qualcosa in più dal punto di vista tecnico rispetto alle altre. I rossoneri hanno vinto lo scorso campionato meritatamente. Il Napoli ha fatto la miglior campagna acquisti degli ultimi anni, si è rinforzato con operazioni lungimiranti e di grande spessore. L’Inter e la Juve rappresentano, sempre, due grandi avversarie come l’Atalanta. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022): “Per Simeone, come per tutti gli argentini,rappresenta un punto di arrivo” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Alessandro, operatore di mercato. Queste le sue parole: “I valori di Milan edicono che se la giocheranno fino alla fine, il Milan rappresenta ancora qualcosa in più dal punto di vista tecnico rispetto alle altre. I rossoneri hanno vinto lo scorso campionato meritatamente. Ilhala, si è rinforzato con operazioni lungimiranti e di grande spessore. L’Inter e la Juve rappresentano, sempre, due grandi avversarie come l’Atalanta. Il ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - napolimagazine : IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' -