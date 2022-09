Gazzetta_it : Missione Pogacar, nella crono sfida subito Ganna, poi ancora Van Aert: “Voglio il Mondiale” -

La Gazzetta dello Sport

Da domenica, a Wollongong in Australia,è pronto a vivere una settimana speciale che potrebbe ampliare il palmares. Tra due giorni la cronometro mondiale - il via alle 5.40 italiane, 4 ore ...... di professione velocista, per rimanere nel tempo massimo:riuscita per una manciata di secondi. La stessa manciata di secondi cheha rosicchiato a Vingegaard nel primo vero tappone ... Missione Pogacar, nella crono sfida subito Ganna, poi ancora Van Aert: “Voglio il Mondiale”