Misiani Pd | ‘Giuste proposte Confindustria | vero che turismo fuori da campagna elettorale’

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ilha pagato un prezzo durissimo alla crisi pandemica ma rimane un settore straordinariamente importante per l’economia italiana, generando circa il 10 per cento del Pil e occupando 2,7 milioni di persone. La forte ripresa nel 2022 è stata superiore alle più rosee aspettative ma non ha ancora portato al pieno recupero di quanto perso durante la pandemia. Il caro bollette sta erodendo tutti i margini e mette a rischio molte imprese del settore. Il governo ha stanziato risorse importanti per affrontare il caro energia – oltre 43 miliardi di euro – ma è necessario andare oltre le misure puramente compensative, ripristinando un regime di prezzi amministrati e fissando un tetto massimo al prezzo dell’elettricità che permetta di distinguere tra quella prodotta dal gas e quella prodotta, a costi nettamente inferiori, da fonti rinnovabili”. Lo dice ad ...