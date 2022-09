pleccese : Misiani (Pd): ‘Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale’ ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Misiani (Pd): ‘Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale’ ??Leggi di più su… - News24_it : Misiani (Pd): 'Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale' - fisco24_info : Misiani (Pd): 'Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale': (Adnkronos) - “Il tur… - italiaserait : Misiani (Pd): ‘Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale’ -

Adnkronos

Anche il tema della riqualificazione della rete alberghiera, per"è cruciale: gli incentivi attualmente previsti vanno prorogati e stabilizzati nel medio periodo, in modo da permettere una ...: La guerra ( "che non ha fine" ); La pace (da lavorarci su); Tensione sui mercati ... E conclude che se non sarà il parlamento, saranno leforze politiche a guidare i cittadini, affinché ... Misiani (Pd): 'Giuste proposte Confindustria, vero che turismo fuori da campagna elettorale' (Adnkronos) – “Il turismo ha pagato un prezzo durissimo alla crisi pandemica ma rimane un settore straordinariamente importante per l’economia italiana, generando circa il 10 per cento del Pil e occup ...Andrea Orlando si appella a Giorgetti per far passare i suoi emendamenti anti delocalizzazioni Il Decreto Aiuti da 18 miliardi è fermo al Senato e rischia di scadere bloccato da una serie di emendamen ...