Milan | Scaroni | «Demolizione San Siro? Dobbiamo crescere per competere a livello internazionale»

Paolo Scaroni, parla della decisione di demolire lo stadio San Siro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Demolizione SAN Siro – «La leggenda di San Siro è dovuta a Milan e Inter, le due grandi squadre che ci hanno giocato e lo hanno reso iconico con i loro successi. Se vogliamo che questa leggenda si tramandi nel tempo, Milan e Inter devono poter disporre di uno stadio moderno, in grado di aumentare spettatori e ricavi: solo così il calcio Milanese potrà crescere e competere in prima fila anche a livello ...

