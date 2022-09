AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - sportface2016 : +++#Milan, #Maldini: 'Rinnovo #Leao più complicato? Come tutti i rinnovi la volontà del giocatore fa la differenza.… - AntoVitiello : #Leao: 'Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora… - CorSport : #Milan, #Leao riaccende la polemica sui social dopo l'espulsione ?? - patbon1951 : Questa acqua fresca ????, Leão prima di Milan Napoli e' giallo, doppio -

Rafaelnon ha ancora digerito l'espulsione rimediata contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, che gli impedirà di giocare contro il Napoli domenica sera a San Siro. L'esterno portoghese, ...Commenta per primo Dopo una settimana, ancora non va giù. Rafaelnon ha digerito l'espulsione arrivata nella sfida di campionato contro la Samp , che gli farà saltare il big match di domenica sera contro il Napoli . E durante l'anticipo del venerdì tra ...Il giocatore portoghese ha condiviso un video di Mazzocchi che compie una rovesciata pericolosa, senza però subire sanzioni ...Episodio emblematico in Salernitana-Lecce! Il giocatore compie la stessa ingenuità di Leao, ma il giudizio dell’arbitro è ...