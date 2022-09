Milan, Leao riaccende la polemica sui social dopo l'espulsione (Di venerdì 16 settembre 2022) Rafael Leao non ha ancora digerito l'espulsione rimediata contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, che gli impedirà di giocare contro il Napoli domenica sera a San Siro. L'esterno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 settembre 2022) Rafaelnon ha ancora digerito l'rimediata contro la Sampdoria nell'ultima giornata di campionato, che gli impedirà di giocare contro il Napoli domenica sera a San Siro. L'esterno ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - AntoVitiello : #Leao: 'Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora… - Nikola09195937 : @Interistadoc10 Io invece girando per la Serbia quest’estate ho visto 3 maglie di Vlahovic della Giuve e un padre e… - Anto_ni_o___ : RT @softJumped: Chi pensa che dobbiamo vincere per alimentare le pippe scudetto sbaglia sempre, è la campione d'Italia contro la quarta che… -