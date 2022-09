Milan, è tutto vero: l’ufficialità dell’ultim’ora gela i tifosi (Di venerdì 16 settembre 2022) Notizia inattesa per i tifosi del Milan, che hanno manifestato immediatamente malcontento attraverso le reti social. Milan-Napoli di domenica sera a San Siro alle ore 20:45 chiuderà la giornata di Serie A. Dopodiché, il campionato andrà in pausa per lasciare spazio alle gare tra Nazionali, fra cui chiaramente anche quella italiana. La squadra del Ct Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 settembre 2022) Notizia inattesa per idel, che hanno manifestato immediatamente malcontento attraverso le reti social.-Napoli di domenica sera a San Siro alle ore 20:45 chiuderà la giornata di Serie A. Dopodiché, il campionato andrà in pausa per lasciare spazio alle gare tra Nazionali, fra cui chiaramente anche quella italiana. La squadra del Ct Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - sportface2016 : +++Cessione #Milan, #BlueSkye ricorre contro #Elliott su vendita a #RedBird: 'Bloccate tutto, siamo stati frodati'+++ - AntoVitiello : #Leao: 'Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra finora è stato la nostra più grande forza e oggi ancora… - andmargheritoni : per Leao e tutto il Milan in generale c'è un regolamento a parte, appena si può si ammonisce anche l'aria che respiriamo - lostjnpieces : @roberta5995 non si può superare milan, lei e kim erano tutto -