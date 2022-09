Milan, Dest si presenta: ‘Qui per convincere il club a riscattarmi. Il gioco di Pioli mi esalta. Seedorf e il ruolo...' (Di venerdì 16 settembre 2022) Sergiño Dest è stato il colpo a sorpresa del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara lo avevano seguito anche negli anni passati... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Sergiñoè stato il colpo a sorpresa del. Paolo Maldini e Frederic Massara lo avevano seguito anche negli anni passati...

AntoVitiello : ???#Dest in conferenza: 'Il #Milan è una grande opportunità. Club storico. Posso giocare a destra e sinistra, la mia… - WgAlenta : RT @AntoVitiello: ???#Dest in conferenza: 'Il #Milan è una grande opportunità. Club storico. Posso giocare a destra e sinistra, la mia posiz… - cmdotcom : #Milan, #Dest si presenta: ‘Qui per convincere il club a riscattarmi. Il gioco di Pioli mi esalta. Seedorf e il ruo… - pasqlaragione : ??? Dest: “Pioli mi può aiutare a sviluppare le mie caratteristiche. Rispetto ad Ajax e Barcellona il Milan ha un gi… - SoloMilan68 : RT @rossonero_fede: DOPO AVER SENTITO LA DOMANDA DI UN PREPARATISSIMO EDICOLANTE CON STIPENDIO FISSO AL NOSTRO @sergino_dest ( 'ti chiami… -