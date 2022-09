Milan, Dest si presenta: «Il fato mi ha portato qui, darò il 100% per farmi riscattare» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il neo terzino del Milan Dest si è presentato in conferenza stampa al mondo rossonero Sergino Dest, terzino arrivato al Milan nelle ultime ore di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa. fato – «Una sorta di fato mi ha portato qui, per me è un’onore ripercorre il percorso di Seedorf e spero di fare bene quanto lui ha fatto al Milan». RUOLO – «Posso giocare sia a Destra che a sinistra la mia posizione migliore è come terzino Destro ma ho anche delle caratteristiche offensive se il mister dovesse schierarmi più avanti». RISCATTO – «Io posso dare il 100% per cento e fare del mio meglio per convincere il Milan a riscattarmi a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il neo terzino delsi èto in conferenza stampa al mondo rossonero Sergino, terzino arrivato alnelle ultime ore di calciomercato, si èto in conferenza stampa.– «Una sorta dimi haqui, per me è un’onore ripercorre il percorso di Seedorf e spero di fare bene quanto lui ha fatto al». RUOLO – «Posso giocare sia ara che a sinistra la mia posizione migliore è come terzinoro ma ho anche delle caratteristiche offensive se il mister dovesse schierarmi più avanti». RISCATTO – «Io posso dare ilper cento e fare del mio meglio per convincere ila riscattarmi a ...

