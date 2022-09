Mika racconta il dramma | “Vivo nel terrore” | la confessione

OriginOLove2013 : RT @MikaFanClub: Mika @mikasounds si racconta a - MikaFanClub : Mika @mikasounds si racconta a - CarloBordoni : Oggi su @7Corriere #Mika racconta la sua infanzia da nomade e ci ricorda che è tempo di rimetterci in viaggio. - hellratonfake : Mika cesso svegliati e racconta -

siin una lunga intervista tra passato e presente. La guerra, la madre e la sua vita ora dopo il successo... Confessioni e alcuni retroscena sulla sua vita.sia 360° a '7' ...aveva due anni. Oggi a qualche ricordo e loa 7, inserto del Corriere della Sera. 'Noi che torniamo da una cena e troviamo il muro della stanza delle mie sorelle buttato giù da una ...In un'intervista al Corriere della Sera si è raccontato Mika: dalle bombe della guerra in Libano, passando dalla Francia per finire a Londra. Tra privazioni, bullismo, ma anche tanta tenacia.Mika si racconta in una lunga intervista tra passato e presente. La guerra, la madre e la sua vita ora dopo il ...