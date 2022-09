Michele Santoro al TPI Fest: “I tecnici hanno impoverito gli italiani. Non me la sento di votare per quelli che inviano le armi all’Ucraina” (Di venerdì 16 settembre 2022) “I governi tecnici hanno impoverito gli italiani. Le elezioni? Non me la sento di votare per quelli che inviano le armi all’Ucraina, ma l’astensione non è la soluzione”: lo ha dichiarato il giornalista e conduttore Michele Santoro durante la seconda serata del TPI Fest, la Festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Il presentatore, che sul palco del TPI Fest ha parlato del suo ultimo libro, Non nel mio nome, ha spiegato perché ha deciso di scrivere un volume sul tema della guerra in ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) “I governigli. Le elezioni? Non me ladiperchele, ma l’astensione non è la soluzione”: lo ha dichiarato il giornalista e conduttoredurante la seconda serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Il presentatore, che sul palco del TPIha parlato del suo ultimo libro, Non nel mio nome, ha spiegato perché ha deciso di scrivere un volume sul tema della guerra in ...

