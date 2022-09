Mia Sposa Fiera: torna la kermesse più attesa del settore: ingresso gratuito per i futuri sposi (Di venerdì 16 settembre 2022) 8mila metri quadrati dedicati al wedding, oltre 120 aziende presenti, un’area sfilata innovativa e all’avanguardia che diventa il palcoscenico delle nuove collezioni Sposa e sposo 2023. Sono questi i numeri della 15esima edizione di Mia Sposa Fiera, al via dall’1 al 9 ottobre presso l’area esterna del Medì Shopping Center. Protagonisti indiscussi restano gli sposi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) 8mila metri quadrati dedicati al wedding, oltre 120 aziende presenti, un’area sfilata innovativa e all’avanguardia che diventa il palcoscenico delle nuove collezionie sposo 2023. Sono questi i numeri della 15esima edizione di Mia, al via dall’1 al 9 ottobre presso l’area esterna del Medì Shopping Center. Protagonisti indiscussi restano gliL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

