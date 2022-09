Mertens | l' agente | ' La Juve ci ha offerto molto di più di quanto avevamo chiesto al Napoli'

TMit_news : Agente Mertens: 'C'è stata offerta concreta della Juventus. Poteva giocare a Bali' - tuttosport : L'agente: '#Mertens, la Juve era prendere o lasciare: Dries non se l'è sentita' ?? - Kamyl_Aly : RT @TMit_news: Agente Mertens: 'C'è stata offerta concreta della Juventus. Poteva giocare a Bali' - serieAnews_com : #Calciomercato - #Mertens, l'agente ammette: 'Ci sono stati contatti concreti con la #Juventus' #Napoli - ZonaBianconeri : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Mertens, parla l’agente: “L’offerta della #Juventus era interessante” ?? Il retroscena di mercato sull’ex attaccante… -

Un mese dopo l'approdo in Turchia di Dries, l'dell'ex attaccante del Napoli, Stijn Francis , è tornato a parlare della movimentata estate passata dal proprio assistito, sospeso tra la speranza, poi non concretizzatasi, di un ...Avrebbe voluto rimanere al Napoli. Driesè oggi compagno di Icardi al Galatasaray ma fino all'ultimo ha sperato di rimanere in azzurro come rivela uno dei suoi agenti, Stijn Francis, intervenuto al podcast MidMid. Un'alternativa era ...Stijn Francis, agente di Dries Mertens, ha parlato nel podcast 'Mid mid', molto popolare in Belgio, spiegando come mai si è trasferito in Turchia: "Il trasferimento ...Stijn Francis è tornato a parlare di Dries Mertens, uno dei suoi assistiti alla Stirr Associates ... Non c'è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare" ha chiarito l'agente.