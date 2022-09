Meret: «Non è vero che non dirigo la difesa. È stata un’estate difficile, alle parole preferisco i fatti» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere del Napoli Alex Meret ha concesso una lunghissima intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Di seguito il report dell’intervista proprio a cura della redazione di Radio Goal. La parata coi Rangers. Sicuramente è stata una bella parata, importante per il minuto della partita e per come si era messa nei primi minuti in cui loro spingevano molto anche grazie al loro pubblico. E’ stato difficile perché c’era Kim a disturbare un po’ la visuale, ma l’ho presa ed è stato un intervento importante perché ha mantenuto il risultato sullo 0-0. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo a vincere. Sull’atmosfera a Ibrox. Il loro pubblico è stato incredibile, c’era un’atmosfera calda e anche la squadra avversaria aveva più coraggio grazie alla gente, pressava alta. Ma noi siamo stati bravi a mantenere la calma, fare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere del Napoli Alexha concesso una lunghissima intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Di seguito il report dell’intervista proprio a cura della redazione di Radio Goal. La parata coi Rangers. Sicuramente èuna bella parata, importante per il minuto della partita e per come si era messa nei primi minuti in cui loro spingevano molto anche grazie al loro pubblico. E’ statoperché c’era Kim a disturbare un po’ la visuale, ma l’ho presa ed è stato un intervento importante perché ha mantenuto il risultato sullo 0-0. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo a vincere. Sull’atmosfera a Ibrox. Il loro pubblico è stato incredibile, c’era un’atmosfera calda e anche la squadra avversaria aveva più coraggio grazie alla gente, pressava alta. Ma noi siamo stati bravi a mantenere la calma, fare ...

Milannews24_com : Meret: «Milan? Puntiamo alla vittoria. È importante, non decisiva» - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Napoli;Meret,sfida Milan dirà tanto ma non è decisiva 'Belle imprese contro Liverpool e Lazio, ma strada ancora lunga' - glooit : Calcio:Napoli;Meret,sfida Milan dirà tanto ma non è decisiva leggi su Gloo - allgoalsnapoli : AUDIO - Meret a KK: 'Non è vero che non dirigo la difesa! Navas? Estate difficile con tantissime voci, ora parliamo… - napolista : #Meret: «È stata un’estate difficile per me ma non sono di molte parole: preferisco i fatti» A Radio Kkn. «Dispiac… -