Mercato europeo - Estate sull'altalena per le immatricolazioni: -10,6% a luglio, +3,4% ad agosto (Di venerdì 16 settembre 2022) Il Mercato automobilistico europeo ha vissuto un'Estate sull'altalena, con una pesante contrazione a luglio e una leggera ripresa ad agosto. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), a luglio le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito si sono attEstate su 874.947 unità, il 10,6% in meno rispetto al pari periodo dell'anno scorso, mentre ad agosto, un mese comunque poco indicativo a causa della chiusura delle concessionarie in diversi Paesi del Vecchio continente, sono risultate in crescita del 3,4%, a 748.961 unità, ponendo fine a un trend di continui cali durato 13 mesi. Il cumulato annuo rimane, comunque, in territorio ampiamente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilautomobilisticoha vissuto un', con una pesante contrazione ae una leggera ripresa ad. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), alenell'area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito si sono attsu 874.947 unità, il 10,6% in meno rispetto al pari periodo dell'anno scorso, mentre ad, un mese comunque poco indicativo a causa della chiusura delle concessionarie in diversi Paesi del Vecchio continente, sono risultate in crescita del 3,4%, a 748.961 unità, ponendo fine a un trend di continui cali durato 13 mesi. Il cumulato annuo rimane, comunque, in territorio ampiamente ...

