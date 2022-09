Mercato auto agosto 2022: immatricolazioni a +3,4% (Di venerdì 16 settembre 2022) Un dato in leggera crescita per il Mercato auto agosto 2022 che dà una boccata d’ossigeno rispetto al saldo negativo di luglio. Il confronto con il 2021, però, è ancora in perdita. È questo, in sintesi, quanto riportato dall’Acea (associazione dei costruttori europei) in merito alle ultime immatricolazioni in Unione Europea, Efta e Regno Unito. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 settembre 2022) Un dato in leggera crescita per ilche dà una boccata d’ossigeno rispetto al saldo negativo di luglio. Il confronto con il 2021, però, è ancora in perdita. È questo, in sintesi, quanto riportato dall’Acea (associazione dei costruttori europei) in merito alle ultimein Unione Europea, Efta e Regno Unito.

reportrai3 : Nel 1997 si parlava già di mobilità elettrica, le telecamere di #Report viaggiarono in tutta Europa per documentarl… - telodogratis : Mercato auto Europa, ad agosto 2022 torna il segno positivo - HDblog : Mercato auto Europa, ad agosto 2022 torna il segno positivo - MKT_INS : Le immatricolazioni di #auto nuove di #Stellantis in Europa sono tornate a crescere, registrando un rialzo dell’11%… - gigibeltrame : Mercato auto Europa, ad agosto 2022 torna il segno positivo #digilosofia -