Memorial Pantani 2022: tanta qualità in Emilia Romagna in onore del Pirata (Di venerdì 16 settembre 2022) Siamo giunti ormai alla diciannovesima edizione: come ogni anno il calendario del ciclismo tricolore offre una possibilità di ricordare il Pirata. Appuntamento domani con il Memorial Pantani: sulle strade dell'Emilia Romagna, quelle di allenamento del fenomeno di Cesenatico, spazio ad una corsa ricca di protagonisti. PERCORSO 188,6 chilometri con partenza da Forlì ed arrivo a Cesenatico. La prima parte di gara è quella più dura a livello altimetrico: prima la salita di Rocca delle Caminate, praticamente subito dopo il via (7,6 chilometri al 4%), poi il San Matteo (4 km al 6,2%) ad anticipare l'entrata nel circuito. La salita principe del giorno sarà il Montevecchio: 4,5 km al 6,9% da affrontare per ben tre volte, con passaggio in quel di Cesena. Ultimo scollinamento a oltre 60 dall'arrivo: da lì ...

