Meloni difende Orban: Ungheria paese democratico. Letta: faremo intervento choc fiscale per imprese (Di venerdì 16 settembre 2022) «Orban ha vinto le elezioni, l’Ungheria è un paese democratico», ha detto Giorgia Meloni sul rapporto del Parlamento europeo contro il governo di Budapest al quale Fdi e Lega hanno votato contro. Enrico Letta ha affermato da Vicenza, a margine dell’assemblea degli Industriali, che è «necessario e fondamentale abbassare le tasse sul lavoro» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 settembre 2022) «ha vinto le elezioni, l’è un», ha detto Giorgiasul rapporto del Parlamento europeo contro il governo di Budapest al quale Fdi e Lega hanno votato contro. Enricoha affermato da Vicenza, a margine dell’assemblea degli Industriali, che è «necessario e fondamentale abbassare le tasse sul lavoro»

elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins… - Corriere : Meloni difende l’Ungheria di Orban «Ha vinto democraticamente» - AnnaAscani : Ma perché la nostra patriota Meloni non alza la voce contro i suoi alleati in Europa che frenano sul tetto al prezz… - glvnti : RT @Elena81353537: Nonostante la condanna della UE a #ORBAN, la #Meloni lo difende parlando di un Ungheria DEMOCRATICA...Evidentemente ha u… - nico964 : RT @mgabrielladavid: #Meloni difende il modello di “democrazia” ??..che vorrebbe esportare anche da noi…. Puoi abbassare i toni ma non cambi… -

Licia Ronzulli, verso il voto: "Vi spiego perché la sinistra è terrorizzata" La senatrice non critica Draghi, difende Salvini dalle accuse di putinismo, respinge qualsiasi ipotesi di intese con il centrosinistra e si apre in un augurio alla Meloni non del tutto prevedibile. ... Ue: Draghi, 'Lega e Fdi con Orban Chiedersi chi difende interessi italiani' Il rapporto del Parlamento europeo che punta il dito contro l'Ungheria di Orbàn ma rispetto al quale Meloni e Salvini hanno marcato la distanza e i potenziali danni per l'Italia con un futuro governo a guida centrodestra 'Io sui danni son più cauto, però noi abbiamo una certa visione d'Europa, noi ... Corriere Roma Immaginando il Governo Meloni È il 26 settembre, il giorno dopo le elezioni politiche nazionali. A parte alcune sorprese minori, le previsioni e i sondaggi sono stati rispettati: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è risultato il ... Meloni: «Ecco perché difendo Orban, non regaliamo alleati a Putin» «Orban ha vinto le elezioni e l'Ungheria è un sistema democratico in cui esiste lo strumento del voto». Giorgia Meloni dice così e cerca di ridimensionare e di ... La senatrice non critica Draghi,Salvini dalle accuse di putinismo, respinge qualsiasi ipotesi di intese con il centrosinistra e si apre in un augurio allanon del tutto prevedibile. ...Il rapporto del Parlamento europeo che punta il dito contro l'Ungheria di Orbàn ma rispetto al qualee Salvini hanno marcato la distanza e i potenziali danni per l'Italia con un futuro governo a guida centrodestra 'Io sui danni son più cauto, però noi abbiamo una certa visione d'Europa, noi ... Meloni difende Orbán: «In Ungheria ha vinto democraticamente» È il 26 settembre, il giorno dopo le elezioni politiche nazionali. A parte alcune sorprese minori, le previsioni e i sondaggi sono stati rispettati: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è risultato il ...«Orban ha vinto le elezioni e l'Ungheria è un sistema democratico in cui esiste lo strumento del voto». Giorgia Meloni dice così e cerca di ridimensionare e di ...