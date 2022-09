Materiale pedopornografico: Patreon nega la cospirazione virale su TikTok (Di venerdì 16 settembre 2022) In un video pubblicato TikTok dall’utente tizzyent, Patreon, una piattaforma Internet che permette ai creatori di contenuti di finanziare i loro contenuti, viene accusato di trarre profitto dagli account che pubblicano Materiale di abusi sessuali su minori (CSAM). In un post pubblicato sul proprio blog, Patreon ha negato queste accuse, accusando TikTok di diffondere informazioni false parlando di «cospirazione» secondo cui Patreon ospiterebbe consapevolmente Materiale illegale. LEGGI ANCHE > Patreon, l’atterraggio (anche in Europa) di una piattaforma senza bot, senza fake e senza haters Materiale pedopornografico su Patreon: la vicenda Secondo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 settembre 2022) In un video pubblicatodall’utente tizzyent,, una piattaforma Internet che permette ai creatori di contenuti di finanziare i loro contenuti, viene accusato di trarre profitto dagli account che pubblicanodi abusi sessuali su minori (CSAM). In un post pubblicato sul proprio blog,hato queste accuse, accusandodi diffondere informazioni false parlando di «» secondo cuiospiterebbe consapevolmenteillegale. LEGGI ANCHE >, l’atterraggio (anche in Europa) di una piattaforma senza bot, senza fake e senza haterssu: la vicenda Secondo ...

