Marina Militare presenta "Un anno di comunicazione" (Di venerdì 16 settembre 2022) Si è svolta presso il circolo Sottufficiali di Tor di Quinto, a Roma, la serata licenziatari della Marina Militare, evento dedicato alla presentazione dei risultati di "Un anno di comunicazione". Nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Si è svolta presso il circolo Sottufficiali di Tor di Quinto, a Roma, la serata licenziatari della, evento dedicato allazione dei risultati di "Undi". Nel ...

PucciarelliLega : Cambio dei Comandanti della Nave più bella del Mondo, l’Amerigo Vespucci della Nostra Marina Militare.… - BoletusFavius : RT @ComitatoCentra1: Il problema è che non si potrà dire che era una nave della marina militare statu.... - Chicco_1964 : RT @ComitatoCentra1: Il problema è che non si potrà dire che era una nave della marina militare statu.... - lillidamicis : Dal 12 e fino al 24 settembre 2022, nelle acque del golfo di Taranto, è in corso di svolgimento l’esercitazione di… - massimparisi : RT @ComitatoCentra1: Il problema è che non si potrà dire che era una nave della marina militare statu.... -