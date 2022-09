Marco Mengoni: il primo singolo estratto dal suo nuovo disco Materia (Pelle) (Di venerdì 16 settembre 2022) Life&People.it Torna oggi, venerdì 16 settembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store, Marco Mengoni, che ha pubblicato il suo nuovo attesissimo singolo Tutti i miei ricordi. Si tratta del primo step di un nuovo percorso artistico del cantante, già pronto a pubblicare il secondo capitolo dell’interessante progetto “Terra”, costruito su un trittico di tre album. Il nuovo singolo di Marco Mengoni è il primo estratto da Materia (Pelle) “Materia (Pelle)” è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso costituto da tre dischi che ha preso il via lo scorso dicembre con ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 16 settembre 2022) Life&People.it Torna oggi, venerdì 16 settembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store,, che ha pubblicato il suoattesissimoTutti i miei ricordi. Si tratta delstep di unpercorso artistico del cantante, già pronto a pubblicare il secondo capitolo dell’interessante progetto “Terra”, costruito su un trittico di tre album. Ildiè ilda) “)” è il proseguimento del progetto musicale, un percorso costituto da tre dischi che ha preso il via lo scorso dicembre con ...

