Marciapiedi nuovi per il Ponte Girevole, cantiere aperto nelle ore notturne

In attesa del complessivo restyling a opera della Marina Militare, l'amministrazione Melucci interverrà sul Ponte Girevole con alcuni lavori di manutenzione che riguarderanno in particolare i Marciapiedi.

Con un investimento di circa 70mila euro, quindi, si procederà al rifacimento della pavimentazione pedonale che risulta attualmente deteriorata. «Si tratta di un intervento che preserva il decoro di uno dei simboli della nostra città – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – ma soprattutto mira a garantire maggiore sicurezza per i pedoni che quotidianamente attraversano il Ponte».

Per consentire l'esecuzione dei lavori saranno adottate alcune precauzioni rispetto al traffico veicolare. «A partire da lunedì 19 settembre – ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità sostenibile Mattia Giorno – e fino al

