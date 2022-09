Mara Venier scatenata, mai vista così: il video è virale (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier è scatenata. La conduttrice è stata immortalata in un video in cui è alle prese con la cena da preparare per gli ospiti. Il filmato ha fatto il giro dei social in una manciata di minuti. La conduttrice non è protagonista solo la domenica quando è in onda con il noto e amato Leggi su youmovies (Di venerdì 16 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.. La conduttrice è stata immortalata in unin cui è alle prese con la cena da preparare per gli ospiti. Il filmato ha fatto il giro dei social in una manciata di minuti. La conduttrice non è protagonista solo la domenica quando è in onda con il noto e amato

Carlaperla13 : @RaiDue @pierdiaco E poi Diaco verrà a dirci che lui combatte per i diritti civili. Ha liquidato come una sciocchez… - infoitcultura : Mara Venier e Alberto Matano a cena con i mariti - Teresat73540673 : - zazoomblog : Domenica In Mara Venier parlerà del caso Totti e Ilary: Per scongiurare il flop di ascolti - #Domenica #Venier… - LucaFerre4 : @Mattiabuonocore Mara Venier o Fazio hanno invitato Maria De Filippi contro la d'Urso anche se L'azienda è diversa più o meno siamo lì -