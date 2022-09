Manifesti choc contro Rita Dalla Chiesa: l'immagine scandalo prima delle elezioni | GUARDA (Di venerdì 16 settembre 2022) Scoppia la polemica a Palermo per la comparsa di alcuni Manifesti che raffigurano il volto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con la scritta «Scusate, me figghia è na niagghia», che in dialetto vuol dire «Scusate, mia figlia è inutile», affissi all'alba su diversi muri. Nel mirino c'è Rita Dalla Chiesa, figlia del generale ucciso quarant'anni fa Dalla Mafia e candidata tra le fila di Forza Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Il capoluogo siciliano si è così risvegliato tappezzato di alcuni Manifesti satirici a opera del collettivo Offline, che già nel corso della campagna elettorale per le comunali a giugno aveva ideato i finti cartelloni Forza Mafia e Democrazia Collusa, attaccando Forza Italia e la Nuova DC. «Non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Scoppia la polemica a Palermo per la comparsa di alcuniche raffigurano il volto del generale Carlo Albertocon la scritta «Scusate, me figghia è na niagghia», che in dialetto vuol dire «Scusate, mia figlia è inutile», affissi all'alba su diversi muri. Nel mirino c'è, figlia del generale ucciso quarant'anni faMafia e candidata tra le fila di Forza Italia allepolitiche del 25 settembre. Il capoluogo siciliano si è così risvegliato tappezzato di alcunisatirici a opera del collettivo Offline, che già nel corso della campagna elettorale per le comunali a giugno aveva ideato i finti cartelloni Forza Mafia e Democrazia Collusa, attaccando Forza Italia e la Nuova DC. «Non ...

