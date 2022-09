Manchester City, Guardiola: “Haaland persona perfetta da allenare, attaccante eccezionale” (Di venerdì 16 settembre 2022) “E’ un attaccante eccezionale, l’ho detto molte volte. Ma per la sua età vuole e ambisce a essere migliore e penso che ci riuscirà. E’ la persona perfetta da allenare, è un bravo ragazzo e questa è la cosa più importante. La qualità che ha è quella che aveva già prima di venire qui, ha continuato a fare quello che faceva, non abbiamo aggiunto tante cose”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della prossima sfida contro i Wolves: “Il Wolverhampton è una squadra completamente diversa da quella delle passate stagioni. Hanno tanto talento e domani sarà dura per noi. All Star Game durante il Mondiale? Sono d’accordo con Klopp: se trovano le date…”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “E’ un, l’ho detto molte volte. Ma per la sua età vuole e ambisce a essere migliore e penso che ci riuscirà. E’ lada, è un bravo ragazzo e questa è la cosa più importante. La qualità che ha è quella che aveva già prima di venire qui, ha continuato a fare quello che faceva, non abbiamo aggiunto tante cose”. Lo ha detto l’allenatore del, Pep, alla vigilia della prossima sfida contro i Wolves: “Il Wolverhampton è una squadra completamente diversa da quella delle passate stagioni. Hanno tanto talento e domani sarà dura per noi. All Star Game durante il Mondiale? Sono d’accordo con Klopp: se trovano le date…”. SportFace.

