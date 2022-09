Manchester City, Guardiola esalta il nuovo acquisto: 'Non ho dovuto aggiungere niente' (Di venerdì 16 settembre 2022) Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto Erling Haaland, capocannoniere della Premier... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Il tecnico delPepha parlato in conferenza stampa delErling Haaland, capocannoniere della Premier...

gippu1 : Il #Bayern Monaco ha vinto 35 delle ultime 37 partite giocate in casa nella fase a gironi di #ChampionsLeague: le u… - Gianluca270395 : RT @theMilanZone_: ?? 'Rafael Leao metterà fine ai rumors di un suo trasferimento a gennaio al Chelsea o al Manchester City, firmando un nuo… - ACMilanFan24 : RT @theMilanZone_: ?? 'Rafael Leao metterà fine ai rumors di un suo trasferimento a gennaio al Chelsea o al Manchester City, firmando un nuo… - preto_rs7 : Mandei vim a braba do Manchester city ?? - Frances00326832 : @GiGiglio99 In Premier League Giglio consiglio di vedere queste 2 partite: Wolverhampton-Manchester City, Totthenha… -