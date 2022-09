Mamma e papà portano i figli in giro per il mondo prima che perdano la vista (Di venerdì 16 settembre 2022) È una storia, quella della famiglia Pelletier, che commuove. E non lo fa perché racconta la preoccupazione e il dolore di un genitore che deve accompagnare per mano il figlio verso una malattia che cambierà per sempre la sua vita, quanto più per il coraggio e la speranza, per il desiderio e la volontà di rendere migliore quel viaggio. Perché è questa la missione di Edith Lemay e di suo marito Sébastian Pelletier, che hanno scelto di partire, per esplorare il mondo e tutte le meraviglie che gli appartengono, insieme ai loro figli Mia, Leo, Colin e Laurent. Lo stanno facendo perché tre dei loro figli soffrono di retinite pigmentosa, una malattia ereditaria della retina che provoca la perdita progressiva della vista, perché vogliono che prima che questo accada loro abbiano la possibilità ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 settembre 2022) È una storia, quella della famiglia Pelletier, che commuove. E non lo fa perché racconta la preoccupazione e il dolore di un genitore che deve accompagnare per mano ilo verso una malattia che cambierà per sempre la sua vita, quanto più per il coraggio e la speranza, per il desiderio e la volontà di rendere migliore quel viaggio. Perché è questa la missione di Edith Lemay e di suo marito Sébastian Pelletier, che hanno scelto di partire, per esplorare ile tutte le meraviglie che gli appartengono, insieme ai loroMia, Leo, Colin e Laurent. Lo stanno facendo perché tre dei lorosoffrono di retinite pigmentosa, una malattia ereditaria della retina che provoca la perdita progressiva della, perché vogliono cheche questo accada loro abbiano la possibilità ...

