Maltempo | tragica bomba d' acqua nelle Marche | 9 morti e 4 dispersi nel fango

E' una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le Marche. Nove morti e quattro dispersi, è il bilancio drammatico diffuso dalla prefettura di Ancona e confermato dalla Protezione civile. Luigi D'Angelo del Dipartimento della Protezione civile ha dichiarato: "L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa". Centinaia gli sfollati. Sono caduti 40 millimetri di pioggia, la quantità prevista in sei mesi. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona.