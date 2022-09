Maltempo, tragica bomba d'acqua nelle Marche: 10 morti e 4 dispersi nel fango (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di Maltempo che ha travolto le Marche. Dieci morti e quattro dispersi , è il bilancio drammatico diffuso dalla prefettura di Ancona e confermato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ una strage quella provocata dalla spaventosa ondata diche ha travolto le. Diecie quattro, è il bilancio drammatico diffuso dalla prefettura di Ancona e confermato...

siciliafeed : ?? TERRIBILE NELLE MARCHE: 7 MORTI PER IL MALTEMPO - VIDEO 'Non abbiamo avuto il tempo per intervenire'. Tragica no… - MirkoDemarco : Ennesima tragica bomba d'acqua. Quando a valle straboccano i letti dei fiumi, a monte le pioggie copiose alza i liv… - antonie85321896 : Maltempo, tragedia nelle Marche: sette morti e tre dispersi - zazoomblog : Maltempo tragica bomba dacqua nelle Marche: sei morti e tre dispersi - #Maltempo #tragica #bomba #dacqua - AllertApc : RT @iconaclima: A causare questa tragica #alluvione nelle Marche c'è il pericolosissimo fenomeno del 'temporale autorigenerante' > https://… -