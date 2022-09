Maltempo Marche, ecco i nomi delle vittime (Di venerdì 16 settembre 2022) commenta La violenta ondata di Maltempo che ha colpito le Marche è costata la vita ad almeno 11 persone. Al momento si sa con certezza che quattro vittime sono di Pianello d'Ostra (Ancona), una di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) commenta La violenta ondata diche ha colpito leè costata la vita ad almeno 11 persone. Al momento si sa con certezza che quattrosono di Pianello d'Ostra (Ancona), una di ...

fffitalia : MARCHE: 300 millimetri d’acqua in pochi minuti. L’ennesima quest’anno. SI CHIAMA #CRISICLIMATICA, non maltempo - TgLa7 : ??BREAKINGNEWS?? MALTEMPO : Potrebbero esserci dei dispersi a Cantiano, un paese delle Marche con poco piu' di 2.000… - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - BlackWolf8320 : @tg2rai 2018: Regione Marche 'presidente Luca Ceriscioli #PD' e dell’assessorato alla Difesa del suolo sul problema… - FarodiRoma : Maltempo. Aggiornamento strade chiuse tra Marche e Umbria -