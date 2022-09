Maltempo – L’allerta del meteorologo aquilano Bernardi: “Dobbiamo assettarci un terremoto termico” (Di venerdì 16 settembre 2022) Ce lo aveva preannunciato nella sua tendenza e confermato ieri nella sua previsione. È in atto sulla Regione Abruzzo un radicale cambiamento delle condizioni meteo. Un forte temporale ha interessato, all’alba di oggi, praticamente tutto il territorio regionale e con raffiche di vento di libeccio che sul Gran Sasso hanno sfiorato, così come segnalato da Meteo aquilano, addirittura i 200 km/h ( 188 per l’esattezza al rifugio Duca degli Abruzzi e 159 km/h a Campo Imperatore). Nella sua proiezione a lungo termine il noto meteorologo aquilano Stefano Bernardi ce lo aveva detto, più volte ribadito e, puntualmente, nelle sue previsioni mandate in onda ieri sera, ce lo aveva confermato esortando gli amanti del trekking a evitare per quanto possibile le escursioni in alta montagna. Bernardi: “Quello che ci ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) Ce lo aveva preannunciato nella sua tendenza e confermato ieri nella sua previsione. È in atto sulla Regione Abruzzo un radicale cambiamento delle condizioni meteo. Un forte temporale ha interessato, all’alba di oggi, praticamente tutto il territorio regionale e con raffiche di vento di libeccio che sul Gran Sasso hanno sfiorato, così come segnalato da Meteo, addirittura i 200 km/h ( 188 per l’esattezza al rifugio Duca degli Abruzzi e 159 km/h a Campo Imperatore). Nella sua proiezione a lungo termine il notoStefanoce lo aveva detto, più volte ribadito e, puntualmente, nelle sue previsioni mandate in onda ieri sera, ce lo aveva confermato esortando gli amanti del trekking a evitare per quanto possibile le escursioni in alta montagna.: “Quello che ci ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - Agenzia_Ansa : Come funziona il sistema di allertamento, sono quattro i colori per l'allerta. Spetta ai Centri funzionali decentra… - TeresaDeIulio : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regioni ?? Piog… - GaetanoRaneli1 : RT @PalermoToday: Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla: previsti forti venti -