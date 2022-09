Maltempo e bomba d’acqua nelle Marche, almeno 7 i morti: tra i dispersi un bimbo (Di venerdì 16 settembre 2022) Le immagini che si rincorrono sui social di strade allagate, diventate quasi come dei fiumi, auto sommerse dal fango, piazze inesistenti. Le immagini sono quelle del terribile alluvione avvenuto ieri sera nelle Marche, dove l’ondata di Maltempo ha provocato morti, feriti e dispersi. E ora la conta di chi non ce l’ha fatta, di chi ha perso la vita travolto dalla bomba d’acqua purtroppo aumenta. Alluvione nelle Marche: la situazione Sono almeno 7 le vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito le Marche. Da poco i Vigili del Fuoco hanno recuperato in una frazione del comune di Senigallia, Bettolelle, il corpo senza vita di un uomo, che è stato travolto dall’acqua mentre era nella sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Le immagini che si rincorrono sui social di strade allagate, diventate quasi come dei fiumi, auto sommerse dal fango, piazze inesistenti. Le immagini sono quelle del terribile alluvione avvenuto ieri sera, dove l’ondata diha provocato, feriti e. E ora la conta di chi non ce l’ha fatta, di chi ha perso la vita travolto dallapurtroppo aumenta. Alluvione: la situazione Sono7 le vittime dell’ondata diche ha colpito le. Da poco i Vigili del Fuoco hanno recuperato in una frazione del comune di Senigallia, Bettolelle, il corpo senza vita di un uomo, che è stato travolto dall’acqua mentre era nella sua ...

