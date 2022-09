Maltempo: bomba d’acqua nelle Marche, esondano i fiumi, strade come torrenti: «Almeno sette morti» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allarme prima a Cantiano, un paese di circa 2 mila abitanti, poi in tutta la provincia di Ancona. Si cerca ancora un bambino, la mamma che era stata travolta in auto mentre era con il figlio è stata salvata ma del piccolo non c’è ancora traccia Leggi su corriere (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allarme prima a Cantiano, un paese di circa 2 mila abitanti, poi in tutta la provincia di Ancona. Si cerca ancora un bambino, la mamma che era stata travolta in auto mentre era con il figlio è stata salvata ma del piccolo non c’è ancora traccia

