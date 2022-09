Maltempo: bomba d’acqua nelle Marche, esondano i fiumi, strade come torrenti: «Almeno sei morti» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allarme prima a Cantiano, un paese di circa 2 mila abitanti, poi in tutta la provincia di Ancona. Si cercano ancora una mamma e un bambino. Leggi su corriere (Di venerdì 16 settembre 2022) L’allarme prima a Cantiano, un paese di circa 2 mila abitanti, poi in tutta la provincia di Ancona. Si cercano ancora una mamma e un bambino.

Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - fanpage : Fiumi esondati, smottamenti, allagamenti e intere cittadine travolte da acqua e fango come Sassoferrato e Cantiano.… - sole24ore : Maltempo, bomba d’acqua nelle Marche: si temono dispersi - lacittanews : Si teme che ci siano dei dispersi a Cantiano, un paese di poco più di 2.000 abitanti, colpito da una bomba d'acqua… - lacittanews : di Fabio Postiglione L’allarme prima a Cantiano, un paese di circa 2 mila abitanti, poi in tutta la provincia di A… -