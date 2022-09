Maltempo, bomba d’acqua nelle Marche: 8 morti e alcuni dispersi. FOTO (Di venerdì 16 settembre 2022) Un’ondata di pioggia ha colpito le Marche nella serata di giovedì e ha provocato al momento almeno otto vittime. Ci sono anche diverse persone disperse. Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. L'ondata di piena del fiume Misa minaccia Senigallia. Piogge e temporali creano disagi anche nella zona dell'Aretino, in Toscana Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 settembre 2022) Un’ondata di pioggia ha colpito lenella serata di giovedì e ha provocato al momento almeno otto vittime. Ci sono anche diverse persone disperse. Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. L'ondata di piena del fiume Misa minaccia Senigallia. Piogge e temporali creano disagi anche nella zona dell'Aretino, in Toscana

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - fanpage : ???? ULTIM'ORA Sei morti e almeno 3 dispersi: è tragico il bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta nella nott… - ryuqvaza : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non hanno da… - mvcalcio : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non hanno da… -