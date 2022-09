AnsaMarche : Maltempo: agricoltore, a Pianello situazione drammatica. E' tutto pieno di fango -

Agenzia ANSA

"Una situazione drammatica, una cosa mai vista prima, nemmeno in tv": a dirlo all'ANSA è Maurizio, un imprenditore agricolo di Ostra (Ancona), che stamani ha raggiunto la frazione di Pianello, la più ......e trombe d'aria con un impressionante impatto dei cambiamenti climatici che fra siccità e... 'L'unico strumento di difesa a disposizione dell'- aggiunge il direttore provinciale di ... Maltempo: agricoltore, a Pianello situazione drammatica "Una situazione drammatica, una cosa mai vista prima, nemmeno in tv": a dirlo all'ANSA è Maurizio, un imprenditore agricolo di Ostra (Ancona), che stamani ha raggiunto la frazione di Pianello, la più ...Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è in partenza per le Marche dopo la bomba d'acqua che ha colpito la provincia di Ancona. Sul ...